СМИ: В календарь «Формулы-1» на 2020 год не войдут гонки в Канаде, Бельгии и Италии

Немецкое издание Bild опубликовало новую версию календаря «Формулы-1» на сезон-2020, который претерпел серьёзные изменения в связи с пандемией коронавируса.

В новом календаре, по информации издания, которую приводит Motorsport, 17 гонок, в число которых, помимо уже отменённых этапов в Австралии, Монако и Франции, не вошли гонки в Испании, Канаде, Бельгии, Нидерландах и Италии, которая может впервые в истории чемпионата не принять гонку.

Этап в Сочи должен состояться 27 сентября, в соответствии с изначальным графиком.

Сообщается, что сезон стартует 5 июля с парных гонок в Австрии, Великобритании и Венгрии, затем пройдут этапы в Азербайджане, Сингапуре, России, Китае, Японии, США, Мексике, Бразилии, Вьетнаме и Бахрейне, а 13 декабря состоится заключительная гонка, которая традиционно пройдёт в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что в Португалии готовы принять Гран-при «Формулы-1» уже в июне.