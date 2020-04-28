В Португалии готовы принять Гран-при «Формулы-1» уже в июне

Управляющий директор португальского автодрома Algarve Паоло Пинейру заявил о готовности принять этап Гран-при «Формулы-1» уже в июне.

«Мы хотим принять у себя гонку, и я считаю, что в период пандемии у нас, пожалуй, лучшая ситуация в Европе. Наш регион не сильно пострадал от пандемии. Сейчас наши главные проблемы связаны не со здравоохранением, а с экономикой, поэтому мы готовы провести гонку даже в первую неделю июня, если понадобится», — приводит слова Пинейру The Race.

Автодром Algarve, построенный в 2008 году, после модернизации в апреле получил лицензию Grade One, позволяющую проводить гонки «Формулы-1».

Гран-при Португалии проводился 16 раз, последний — в 1996 году. 13 гонок прошли на автодроме Estoril, ещё две — на улицах Порту, один раз этап прошёл на трассе Monsanto Park.

Старт сезона был отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Было объявлено о переносе гонок в Бахрейне, Китае, во Вьетнаме, в Нидерландах, Испании и Азербайджане, а этапы в Австралии, Монако и во Франции были отменены.

Ранее сообщалось, что в Испании готовы принять «Формулу-1» летом.