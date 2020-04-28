В Испании готовы принять «Формулу-1» летом

Организаторы этапа «Формулы-1» Гран-при Испании выразили готовность принять соревнования летом, несмотря на пандемию коронавируса.

«Чейз Кэри заявил, что первые гонки сезона пройдут в июле и августе — и мы уверены, что речь идёт в том числе о соревнованиях на нашей трассе. Мы готовы провести гонку в любой уикенд. «Формула-1» специально интересовалась, есть ли даты, в которые мы не готовы принимать Гран-при. И мы сразу сказали: «Нет, таких дат нет», — приводит Motorsport слова одного из руководителей трассы в Барселоне Жоана Фонсере.

Он также отметил, что на подготовку к проведению заездов потребуются две-три недели, а Гран-при, вероятнее всего, пройдёт при пустых трибунах.

Изначально этап должен был пройти 8—10 мая.

Старт сезона был отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Было объявлено о переносе гонок в Бахрейне, Китае, во Вьетнаме, в Нидерландах, Испании и Азербайджане, а этапы в Австралии, Монако и Франции были отменены.

Ранее глава «Формулы-1» рассказал, когда может стартовать сезон 2020 года.