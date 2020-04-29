Федерация бокса России готова организовывать турниры в конце мая

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил о готовности организовать турниры уже в конце мая.
Федерация бокса России готова организовывать турниры в конце мая
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«С момента открытия хотя бы одной базы свою подготовку начнут и российские боксёры. Пока все тренируются в домашних условиях, при этом все боксёры в этот непростой момент стали волонтёрами. Когда будут введены послабления в режим самоизоляции, мы сразу же проведём первые турниры без зрителей», — приводит слова Кремлёва РИА Новости.

Он отметил, что если будет официальное разрешение, то федерация готова провести соревнования по профессиональному и олимпийскому боксу уже в конце мая.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России не урезала выплаты спортсменам во время пандемии.

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