Вратарь «Арсенала» поучаствовал в новом челлендже против COVID-19 и передал его Дзюбе

Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов принял участие в новом челлендже под названием «Нокаутируй коронавирус».

Пресс-служба клуба опубликовала у себя в Instagram видео, на котором вратарь отбил несколько мячей в виде вирусов, надев медицинскую маску.

«Миша показал всем болельщикам, как нужно грамотно и правильно отбиваться от коронавируса. Берите пример с нашего вратаря, оставайтесь дома и занимайтесь спортом», — говорится в сообщении.

Левашов также бросил вызов форварду «Зенита» Артёму Дзюбе, нападающему «Локомотива» Луке Джорджевичу, российскому бойцу MMA Сергею Харитонову, а также своим партнёрам по команде Артуру Нигматуллину, Юрию Лодыгину, Егору Шамову, Александру Денисову, Кириллу Комбарову и Сергею Ткачёву.

Ранее экс-голкипер «Челси» и «Арсенала» Пётр Чех запустил новый челлендж с теннисными мячами.