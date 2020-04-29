Вратарь «Арсенала» поучаствовал в новом челлендже против COVID-19 и передал его Дзюбе

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Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов принял участие в новом челлендже под названием «Нокаутируй коронавирус».
Вратарь «Арсенала» поучаствовал в новом челлендже против COVID-19 и передал его Дзюбе
  • @levash_36
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Пресс-служба клуба опубликовала у себя в Instagram видео, на котором вратарь отбил несколько мячей в виде вирусов, надев медицинскую маску.

«Миша показал всем болельщикам, как нужно грамотно и правильно отбиваться от коронавируса. Берите пример с нашего вратаря, оставайтесь дома и занимайтесь спортом», — говорится в сообщении.

Левашов также бросил вызов форварду «Зенита» Артёму Дзюбе, нападающему «Локомотива» Луке Джорджевичу, российскому бойцу MMA Сергею Харитонову, а также своим партнёрам по команде Артуру Нигматуллину, Юрию Лодыгину, Егору Шамову, Александру Денисову, Кириллу Комбарову и Сергею Ткачёву.

Ранее экс-голкипер «Челси» и «Арсенала» Пётр Чех запустил новый челлендж с теннисными мячами.

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