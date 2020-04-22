Экс-голкипер «Челси» и «Арсенала» Чех запустил новый челлендж с теннисными мячами

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Бывший вратарь английских футбольных клубов «Челси» и «Арсенал» Петр Чех запустил новый челлендж во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Экс-голкипер «Челси» и «Арсенала» Чех запустил новый челлендж с теннисными мячами
  • Reuters

Он опубликовал видео упражнения в своём Instagram.

По условиям челленджа, необходимо сначала подбрасывать теннисные мячи в воздух, а затем кидать их, например, в стену, от которой они будут хорошо отскакивать, жонглируя таким образом.

Всего нужно сделать 40 повторений.

Английская премьер-лига, как и большинство футбольных турниров в Европе, была приостановлена из-за коронавируса.

Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева приняла участие в челлендже с подушкой.

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