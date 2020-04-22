Экс-голкипер «Челси» и «Арсенала» Чех запустил новый челлендж с теннисными мячами
- Reuters
Он опубликовал видео упражнения в своём Instagram.
По условиям челленджа, необходимо сначала подбрасывать теннисные мячи в воздух, а затем кидать их, например, в стену, от которой они будут хорошо отскакивать, жонглируя таким образом.
Всего нужно сделать 40 повторений.
Английская премьер-лига, как и большинство футбольных турниров в Европе, была приостановлена из-за коронавируса.
Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева приняла участие в челлендже с подушкой.