Бывший соперник Фергюсона получил травму колена

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Боец лёгкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кевин Ли порвал переднюю крестообразную связку колена и будет вынужден перенести операцию.
Бывший соперник Фергюсона получил травму колена
  • Reuters

Об этом сообщает ESPN.

Кевин Ли получил разрыв передней крестообразной связки колена, вследствие чего пропустит несколько месяцев. 30 апреля спортсмену проведут операцию.

За свою профессиональную карьеру Ли провёл 24 поединка, одержал 18 побед (11 — досрочно) и потерпел шесть поражений (четыре — досрочно). В октябре 2017 года он сражался с Тони Фергюсоном за звание временного чемпиона UFC в лёгком весе и уступил.

Ранее российско-ирландский боец Артём Лобов выразил мнение, что Конор Макгрегор может стать следующим оппонентом действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

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