Экс-ученица Тутберидзе: Медведева стала кататься более женственно после переезда в Канаду

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Бывшая ученица Этери Тутберидзе, бронзовый призёр Гран-при по фигурному катанию Алсу Каюмова рассказала, как изменилось катание Евгении Медведевой после перехода к Брайану Орсеру.
Экс-ученица Тутберидзе: Медведева стала кататься более женственно после переезда в Канаду
  • Reuters

«Она стала более женственно кататься, безусловно, выросла как фигуристка. Но честно — кардинальной разницы я не вижу», — цитирует Каюмову «Спорт-Экспресс».

При этом бывшая фигуристка выразила мнение, что Медведевой стоит не завершать карьеру, а продолжать состязаться с более молодыми соперницами в лице Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

Ранее сообщалось, что Медведева исполнила фрагмент из произвольный программы на музыку из фильма «Мемуары гейши» на фоне сакуры.

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