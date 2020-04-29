Экс-ученица Тутберидзе: Медведева стала кататься более женственно после переезда в Канаду

Бывшая ученица Этери Тутберидзе, бронзовый призёр Гран-при по фигурному катанию Алсу Каюмова рассказала, как изменилось катание Евгении Медведевой после перехода к Брайану Орсеру.

«Она стала более женственно кататься, безусловно, выросла как фигуристка. Но честно — кардинальной разницы я не вижу», — цитирует Каюмову «Спорт-Экспресс».

При этом бывшая фигуристка выразила мнение, что Медведевой стоит не завершать карьеру, а продолжать состязаться с более молодыми соперницами в лице Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

Ранее сообщалось, что Медведева исполнила фрагмент из произвольный программы на музыку из фильма «Мемуары гейши» на фоне сакуры.