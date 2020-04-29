Газзаев высказался о возможном увольнении Сёмина из «Локомотива»

Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне глава комитета по делам национальностей Госдумы России Валерий Газзаев прокомментировал новость о возможной отставке наставника столичного «Локомотива» Юрия Сёмина.

«С удивлением читаю, как некоторые представители бывшей Югославии в российской прессе с удовольствием превозносят некого Николича так, как будто он уже тренер «Локомотива». Считаю, это предельно некорректно по отношению к Юрию Сёмину, который и де-юре, и де-факто возглавляет команду и продолжает неизменно приносить клубу результат», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что «Локомотив» пока близок очередному прямому попаданию в Лигу чемпионов, а также выразил непонимание, почему в России не уважают отечественных специалистов.

«Я ещё могу понять, когда к нам в страну приезжали опытные именитые тренеры, которые выигрывали национальные чемпионаты других стран, работали со сборными и успешно выступали в еврокубках — Адвокат, Спаллетти, Капелло, Манчини, Луческу и так далее. Но сейчас речь идёт о человеке, который ничего толком пока в карьере не добился», — заявил Газзаев.

Контракт 72-летнего Юрия Сёмина с «Локомотивом» истекает 31 мая. После 22 тура «Локомотив» занимает второе место.

Ранее Олег Романцев назвал Сёмина лучшим тренером РПЛ.