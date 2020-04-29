Газзаев высказался о возможном увольнении Сёмина из «Локомотива»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне глава комитета по делам национальностей Госдумы России Валерий Газзаев прокомментировал новость о возможной отставке наставника столичного «Локомотива» Юрия Сёмина.
Газзаев высказался о возможном увольнении Сёмина из «Локомотива»
  • РИА Новости

«С удивлением читаю, как некоторые представители бывшей Югославии в российской прессе с удовольствием превозносят некого Николича так, как будто он уже тренер «Локомотива». Считаю, это предельно некорректно по отношению к Юрию Сёмину, который и де-юре, и де-факто возглавляет команду и продолжает неизменно приносить клубу результат», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что «Локомотив» пока близок очередному прямому попаданию в Лигу чемпионов, а также выразил непонимание, почему в России не уважают отечественных специалистов.

«Я ещё могу понять, когда к нам в страну приезжали опытные именитые тренеры, которые выигрывали национальные чемпионаты других стран, работали со сборными и успешно выступали в еврокубках — Адвокат, Спаллетти, Капелло, Манчини, Луческу и так далее. Но сейчас речь идёт о человеке, который ничего толком пока в карьере не добился», — заявил Газзаев.

Контракт 72-летнего Юрия Сёмина с «Локомотивом» истекает 31 мая. После 22 тура «Локомотив» занимает второе место. 

Ранее Олег Романцев назвал Сёмина лучшим тренером РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить