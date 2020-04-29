СБР утвердил список кандидатов в сборную России на сезон-2020/21

Правление Союза биатлонистов России (СБР) опубликовало список спортсменов-кандидатов в национальные команды России на централизованную подготовку в сезоне-2020/21.

Об этом сообщается на официальном сайте СБР.

В расширенный список попали 78 спортсменов. При этом в числе кандидатов в мужскую сборную России присутствуют Александр Логинов, Антон Бабиков и Евгений Гараничев. А у женщин в него вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Резцова, Светлана Миронова и другие.

Отмечается, что окончательные списки членов сборной России по биатлону для проведения централизованной подготовки будут утверждены Министерством спорта страны.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв ответил на вопрос о возможных трудностях в подготовке сборной России к сезону.