Резцова объяснила, почему не будет баллотироваться на пост президента СБР

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова объяснила, почему не будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Выдвинуть свою кандидатуру? Вы не первый, кто спрашивает меня об этом. Скажу так: я умею работать, а руководить — не мой конёк», — цитируют Резцову «Известия».

Она также предположила, что свою кандидатуру выдвинет действующий вице-президент организации Валерий Польховский, который также претендует на пост главного тренера сборной.

«И в перспективе будет совмещать должности президента и главного тренера, как в Федерации лыжных гонок России это делает Елена Вяльбе. Он и соберёт новую команду. Думаю, регионы вполне могут поддержать его», — заявила Резцова.

23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой поставит вопрос об избрании нового президента организации.

СБР направил на согласование в Минспорт кандидатуру Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России. Кроме того, на посты тренеров женской и мужской команд были утверждены Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.

Ранее действующий глава СБР Владимир Драчёв ответил на вопрос по поводу возможных трудностей в подготовке биатлонистов.