Резцова объяснила, почему не будет баллотироваться на пост президента СБР
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- РИА Новости
«Выдвинуть свою кандидатуру? Вы не первый, кто спрашивает меня об этом. Скажу так: я умею работать, а руководить — не мой конёк», — цитируют Резцову «Известия».
Она также предположила, что свою кандидатуру выдвинет действующий вице-президент организации Валерий Польховский, который также претендует на пост главного тренера сборной.
«И в перспективе будет совмещать должности президента и главного тренера, как в Федерации лыжных гонок России это делает Елена Вяльбе. Он и соберёт новую команду. Думаю, регионы вполне могут поддержать его», — заявила Резцова.
23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой поставит вопрос об избрании нового президента организации.
СБР направил на согласование в Минспорт кандидатуру Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России. Кроме того, на посты тренеров женской и мужской команд были утверждены Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.
Ранее действующий глава СБР Владимир Драчёв ответил на вопрос по поводу возможных трудностей в подготовке биатлонистов.