Уткин сравнил Роналду с Месси

Известный спортивный журналист Василий Уткин сравнил форварда «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси с нападающим «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

«Наверное, спустя годы, спустя десятилетия люди будут вспоминать Криштиану Роналду и признавать его человеком своего времени, в отличие от Лео Месси», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

По его мнению, величие Месси беспрекословно и он является героем вне конкретного промежутка времени. При этом он отметил, что Роналду является гением мотивации и смог реализовать себя более чем на 200%.

«Он одновременно является гением игры в футбол, но он ещё и физически переделал себя. Он сделал своё тело абсолютно совершенным. Он сохраняет эту мотивацию на протяжении всей своей карьеры», — подчеркнул Уткин.

Ранее Уткин назвал величайшего футболиста в истории, по его мнению.