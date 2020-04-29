Уткин назвал величайшего футболиста в истории по своему мнению

Известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал, кого он считает величайшим футболистом в истории.

«В моём мире величайший — Кройф. Любимый — Платини, первый король — Пеле, а Месси… Месси — просто гений. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Он отметил, что Йохан Кройф добился успеха во всех возможных сферах, связанных с футболом.

«Кройф абсолютно всеобъемлющ. Я думаю, что он футбольный святой. Не в смысле небожитель — в смысле того, что он создал настоящее вероучение и до сих пор его озаряет», — добавил Уткин.

Кройф наиболее известен по своим выступлениям за «Аякс», «Барселону» и сборную Нидерландов.

Ранее теннисист Даниил Медведев объяснил, в чём Месси превосходит Роналду.