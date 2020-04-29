Дочь хоккеиста Жамнова рассказала о борьбе с коронавирусом

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Сабина Жамнова, дочь олимпийского чемпиона по хоккею Алексея Жамнова, рассказала, как борется с коронавирусом, работая в больнице.
Дочь хоккеиста Жамнова рассказала о борьбе с коронавирусом
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Первое время было страшно, скрывать не буду. Причём больше волновалась не за себя, а за своих близких, с которыми общаюсь. Боялась за родителей, за маленького брата. Но сейчас спокойно себя чувствую. Прихожу в отделение и отключаюсь от всех посторонних мыслей — работы очень много», — цитирует Sport24 Жамнову, работающую в одной из медицинских клиник.

По её словам, важнейшую роль играет иммунитет человека. Если он слабый, то бороться с заболеванием будет крайне тяжело. В то же время люди с сильным иммунитетом могут избежать заражения.

При этом Жамнова подтвердила, что на данный момент нет лекарства от коронавируса, а людей лечат антибиотиками.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов сравнил количество смертей от коронавирусной инфекции COVID-19 в России и США.

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