Глава МОК призвал международные федерации к укреплению связей с киберспортом

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что международные спортивные федерации должны укреплять связи с киберспортом во время режимов самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Глава МОК призвал международные федерации к укреплению связей с киберспортом
  • РИА Новости

«Мы должны разобраться, как социальное дистанцирование сказывается на наших отношениях с киберспортом. Поддерживая наши принципы и оберегая олимпийские ценности, мы призываем все заинтересованные стороны срочно подумать о том, как управлять электронными и виртуальными формами своих видов спорта», — говорится в официальном письме Баха, опубликованном на сайте МОК.

Он также отметил, что некоторые федерации уже проявили креативность, организовав различные киберспортивные турниры.

В связи с пандемией коронавируса многие спортивные соревнования в мире были отложены или отменены.

Ранее Бах оценил убытки МОК от переноса ОИ-2020.

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