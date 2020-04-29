СМИ: Экс-хоккеист «Виннипега» пополнит состав «Ак Барса»

Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» и «Ванкувер Кэнакс» Александр Бурмистров подпишет контракт с казанским «Ак Барсом».

Как сообщает «Чемпионат», в скором времени Бурмистров подпишет соглашение с казанским «Ак Барсом». Срок контракта хоккеиста с клубом составит один год.

Последние два сезона Бурмистров защищал цвета уфимского «Салавата Юлаева». В сезоне-2019/20 он провёл 58 матчей в рамках регулярного чемпионата и записал на свой счёт 18 (6 + 12) очков.

За свою карьеру Бурмистров успел поиграть за клубы НХЛ «Виннипег» и «Ванкувер». При этом спортсмен является воспитанником «Ак Барса», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в 2018 году.

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