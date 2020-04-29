СМИ: Экс-хоккеист «Виннипега» пополнит состав «Ак Барса»

Короткая ссылка
Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» и «Ванкувер Кэнакс» Александр Бурмистров подпишет контракт с казанским «Ак Барсом».
СМИ: Экс-хоккеист «Виннипега» пополнит состав «Ак Барса»
  • Reuters

Как сообщает «Чемпионат», в скором времени Бурмистров подпишет соглашение с казанским «Ак Барсом». Срок контракта хоккеиста с клубом составит один год.

Последние два сезона Бурмистров защищал цвета уфимского «Салавата Юлаева». В сезоне-2019/20 он провёл 58 матчей в рамках регулярного чемпионата и записал на свой счёт 18 (6 + 12) очков.

За свою карьеру Бурмистров успел поиграть за клубы НХЛ «Виннипег» и «Ванкувер». При этом спортсмен является воспитанником «Ак Барса», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в 2018 году.

Ранее стало известно, что клуб КХЛ «Торпедо» продлит контракт с главным тренером Дэвидом Немировски.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить