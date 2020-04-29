СМИ: Клуб КХЛ «Торпедо» продлит контракт с главным тренером

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Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» из Нижнего Новгорода продлил контракт с главным тренером Дэвидом Немировски.
СМИ: Клуб КХЛ «Торпедо» продлит контракт с главным тренером
  • © Официальный сайт ХК «Торпедо»

По информации «Спорт-Экспресса», руководство «Торпедо» намерено продлить контракт с главным тренером команды Дэвидом Немировски. Соглашение будет рассчитано на год.

При этом новым генеральным менеджером нижегородского клуба станет Максим Гафуров. Ранее он занимал должность директора по развитию компании InStat.

Немировски, будучи игроком, защищал цвета «Флориды», «Локомотива», «Ак Барса», СКА, ЦСКА и ряда других команд. Должность главного тренера «Торпедо» он занял в 2018 году.

Ранее челябинский «Трактор» объявил об отставке главного тренера Владимира Юрзинова.

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