Легкоатлетка Ласицкене и пловец Гринёв признаны «Армейцами года»

Чемпионка мира по лёгкой атлетике в прыжках в высоту в Катаре Мария Ласицкене и трёхкратный медалист мирового первенства по плаванию в Южной Корее Владислав Гринёв признаны победителями премии «Армеец года» в номинации «Спортсмен и спортсменка года в олимпийских видах спорта».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.

В 2019 году Ласицкене выиграла чемпионат мира в Дохе и зимний чемпионат Европы в Глазго. На её счету также победы в финале Бриллиантовой лиги и на Всемирных военных играх в Китае.

Гринёв на ЧМ-2019 в Кванджу завоевал две бронзы и одно серебро. На Всемирных военных играх в Китае он выиграл три золотые и одну бронзовую награду.

Ранее сообщалось, что Ласицкене, Сидорова и Шубенков получили призовые за ЧМ спустя полгода.