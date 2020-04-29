Легкоатлетка Ласицкене и пловец Гринёв признаны «Армейцами года»
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.
В 2019 году Ласицкене выиграла чемпионат мира в Дохе и зимний чемпионат Европы в Глазго. На её счету также победы в финале Бриллиантовой лиги и на Всемирных военных играх в Китае.
Гринёв на ЧМ-2019 в Кванджу завоевал две бронзы и одно серебро. На Всемирных военных играх в Китае он выиграл три золотые и одну бронзовую награду.
Ранее сообщалось, что Ласицкене, Сидорова и Шубенков получили призовые за ЧМ спустя полгода.