Ласицкене, Сидорова и Шубенков получили призовые за ЧМ спустя полгода

Российские легкоатлеты, завоевавшие медали на чемпионате мира — 2019, получили свои призовые выплаты только спустя полгода.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на менеджеров спортсменов, такая задержка связана с проведением турнира в октябре, а также с ожиданием подтверждений по допинг-пробам от AIU.

На чемпионате мира в Доке золото завоевали Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова, серебро в активе Сергея Шубенкова, Михаила Акименко и Василия Мизинова, а бронзовым призёром стал Илья Иванюк.

Ранее Геннадий Габрилян рассказал, как долго Мария Ласицкене сможет выступать на высоком уровне.