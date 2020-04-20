Ласицкене, Сидорова и Шубенков получили призовые за ЧМ спустя полгода
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на менеджеров спортсменов, такая задержка связана с проведением турнира в октябре, а также с ожиданием подтверждений по допинг-пробам от AIU.
На чемпионате мира в Доке золото завоевали Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова, серебро в активе Сергея Шубенкова, Михаила Акименко и Василия Мизинова, а бронзовым призёром стал Илья Иванюк.
Ранее Геннадий Габрилян рассказал, как долго Мария Ласицкене сможет выступать на высоком уровне.