Ласицкене, Сидорова и Шубенков получили призовые за ЧМ спустя полгода

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Российские легкоатлеты, завоевавшие медали на чемпионате мира — 2019, получили свои призовые выплаты только спустя полгода.
Ласицкене, Сидорова и Шубенков получили призовые за ЧМ спустя полгода
  • © Oliver Weiken/dpa
  • globallookpress.com

Как сообщает ТАСС со ссылкой на менеджеров спортсменов, такая задержка связана с проведением турнира в октябре, а также с ожиданием подтверждений по допинг-пробам от AIU.

На чемпионате мира в Доке золото завоевали Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова, серебро в активе Сергея Шубенкова, Михаила Акименко и Василия Мизинова, а бронзовым призёром стал Илья Иванюк.

Ранее Геннадий Габрилян рассказал, как долго Мария Ласицкене сможет выступать на высоком уровне.

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