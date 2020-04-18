Габрилян о завершении карьеры Ласицкене: она сможет прыгать ещё очень долго

Короткая ссылка
Тренер трёхкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал, сколько его подопечная сможет выступать на высоком уровне.
Габрилян о завершении карьеры Ласицкене: она сможет прыгать ещё очень долго
  • Reuters

«У неё семья, когда-то она, естественно, захочет обзавестись детьми. Как всё будет выглядеть после восстановления, никто не сможет точно предсказать. Но, судя по тому, как Маша сейчас работает в придуманной мной системе, она сможет прыгать ещё очень долго», — заявил Габрилян в интервью RT.

Он признался, что не беспокоится по поводу завершения карьеры Ласицкене.

«Нет смысла беспокоиться, пока не пришло время, — просто не могу себе позволить отвлечься на что-то другое, кроме работы с Машей. К постоянной ответственности за результат мы уже привыкли, но, тем не менее, когда осознаёшь, что от успеха до ошибки может быть всего лишь один крошечный шаг, сделанный не в том направлении, моя тренерская ответственность многократно вырастает. Особенно — ответственность перед спортсменкой», — добавил специалист.

Ранее Габрилян рассказал о мотивации Ласицкене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить