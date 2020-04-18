Габрилян о завершении карьеры Ласицкене: она сможет прыгать ещё очень долго

Тренер трёхкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал, сколько его подопечная сможет выступать на высоком уровне.

«У неё семья, когда-то она, естественно, захочет обзавестись детьми. Как всё будет выглядеть после восстановления, никто не сможет точно предсказать. Но, судя по тому, как Маша сейчас работает в придуманной мной системе, она сможет прыгать ещё очень долго», — заявил Габрилян в интервью RT.

Он признался, что не беспокоится по поводу завершения карьеры Ласицкене.

«Нет смысла беспокоиться, пока не пришло время, — просто не могу себе позволить отвлечься на что-то другое, кроме работы с Машей. К постоянной ответственности за результат мы уже привыкли, но, тем не менее, когда осознаёшь, что от успеха до ошибки может быть всего лишь один крошечный шаг, сделанный не в том направлении, моя тренерская ответственность многократно вырастает. Особенно — ответственность перед спортсменкой», — добавил специалист.

Ранее Габрилян рассказал о мотивации Ласицкене.