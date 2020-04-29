Хабибулин объяснил, почему отказывался играть за сборную России по хоккею
- Reuters
«Мне не нравилось, как строился процесс работы в ФХР. Я тогда ещё был молодой, но разговаривал со старшими товарищами и узнавал, как всё происходило, как отмываются и воруются деньги. После этого желание играть пропадало», — цитирует Хабибулина «Спорт-Экспресс».
При этом он отметил, что сейчас жалеет об отказе поехать на ОИ-1998 в Нагано, а также считает, что всё-таки стоило съездить на несколько чемпионатов мира.
«Отношение федерации к хоккею, к игрокам тогда и стало главной причиной моего отказа», — добавил Хабибулин.
Хабибулин является олимпийским чемпионом 1992 года, а также бронзовым призёром Игр-2002.
Ранее сообщалось, что хоккеист Вячеслав Войнов продолжит карьеру в «Спартаке» с зарплатой 100 млн рублей за сезон.