Хабибулин объяснил, почему отказывался играть за сборную России по хоккею

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Бывший голкипер сборной России по хоккею Николай Хабибулин объяснил, почему отказывался выступать за национальную команду с 1996 по 2002 год.
Хабибулин объяснил, почему отказывался играть за сборную России по хоккею
  • Reuters

«Мне не нравилось, как строился процесс работы в ФХР. Я тогда ещё был молодой, но разговаривал со старшими товарищами и узнавал, как всё происходило, как отмываются и воруются деньги. После этого желание играть пропадало», — цитирует Хабибулина «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что сейчас жалеет об отказе поехать на ОИ-1998 в Нагано, а также считает, что всё-таки стоило съездить на несколько чемпионатов мира.

«Отношение федерации к хоккею, к игрокам тогда и стало главной причиной моего отказа», — добавил Хабибулин.

Хабибулин является олимпийским чемпионом 1992 года, а также бронзовым призёром Игр-2002.

Ранее сообщалось, что хоккеист Вячеслав Войнов продолжит карьеру в «Спартаке» с зарплатой 100 млн рублей за сезон.

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