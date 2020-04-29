Кафельников считает, что сезон РПЛ нужно доиграть без зрителей

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников выразил мнение, что необходимо доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В любом случае надо доигрывать. При пустых трибунах? Да ради бога! Я не против, пускай доигрывают при пустых трибунах. Рано или поздно всё закончится — то, что сейчас происходит. Почему не доиграть в июне-июле?» — цитирует Кафельникова РИА Новости.

По его мнению, команды могут играть по два матча в неделю, что станет хорошим испытанием для футболистов.

«А эти предложения оставить всё как есть... Я считаю, что это не спортивный принцип», — подчеркнул Кафельников.

РПЛ, как и многие другие европейские спортивные турниры, была приостановлена после 22-го тура в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Кафельников рассказал, почему перестал посещать матчи «Спартака».