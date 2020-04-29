Кафельников считает, что сезон РПЛ нужно доиграть без зрителей

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников выразил мнение, что необходимо доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кафельников считает, что сезон РПЛ нужно доиграть без зрителей
  • © Евгений Кафельников
  • Instagram

«В любом случае надо доигрывать. При пустых трибунах? Да ради бога! Я не против, пускай доигрывают при пустых трибунах. Рано или поздно всё закончится — то, что сейчас происходит. Почему не доиграть в июне-июле?» — цитирует Кафельникова РИА Новости.

По его мнению, команды могут играть по два матча в неделю, что станет хорошим испытанием для футболистов.

«А эти предложения оставить всё как есть... Я считаю, что это не спортивный принцип», — подчеркнул Кафельников.

РПЛ, как и многие другие европейские спортивные турниры, была приостановлена после 22-го тура в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Кафельников рассказал, почему перестал посещать матчи «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить