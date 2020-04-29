Экс-жена Кержакова рассказала, как стала жертвой домашнего насилия

Милана Тюльпанова, бывшая жена нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Александра Кержакова, рассказала, как стала жертвой домашнего насилия.

«Абьюз — на сегодняшний день явление в нашей стране ничем и никак не регулируемое. Побои, как вы знаете, декриминализированы и давно уже являются чем-то в порядке вещей», — сказала Тюльпанова в эфире своего Instagram.

Она также отметила, что большинство российских женщин считают, что это нормально — переносить побои и ничего не менять.

«Почему?» — спросите вы. На этот вопрос мне сложно ответить, так как я сама прошла через всё это, я сама очень долгое время, пока меня не растоптали и не выбросили как ненужный материал, была такой», — добавила Тюльпанова.

Она также заявила, что была бы удовлетворена, если бы смогла привлечь внимание общественности к данной проблеме.

Кержаков развёлся с Тюльпановой в апреле 2019 года. Суд принял решение отдать экс-супруге футболиста их общего сына Артемия.

Ранее Кержаков показал, как в сегодняшнем мире выглядела бы обложка альбома группы Pink Floyd.