СМИ: Возобновление Бундеслиги с 9 мая под угрозой из-за новой волны COVID-19

Возобновление сезона в немецкой Бундеслиге, которое было запланировано 9 мая, может оказаться под угрозой из-за новой волны заражений коронавирусом в стране.

Как сообщает Daily Mail, существует вариант, при котором Германия снова усилит карантинные меры, из-за чего Бундеслиге придётся отложить возобновление сезона с 9 мая на более поздний срок.

Футбольный сезон — 2019/20 в Германии, как и в большинстве стран мира, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу возобновления сезона Российской премьер-лиги.