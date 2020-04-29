СМИ: Возобновление Бундеслиги с 9 мая под угрозой из-за новой волны COVID-19
- РИА Новости
Как сообщает Daily Mail, существует вариант, при котором Германия снова усилит карантинные меры, из-за чего Бундеслиге придётся отложить возобновление сезона с 9 мая на более поздний срок.
Футбольный сезон — 2019/20 в Германии, как и в большинстве стран мира, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Ранее комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу возобновления сезона Российской премьер-лиги.