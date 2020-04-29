СМИ: Футболисты ПСЖ отказались от сокращения зарплат во время пандемии

Французский футбольный клуб ПСЖ не может договориться с игроками команды о сокращении зарплаты на время пандемии в связи с досрочным завершением сезона из-за коронавируса.

Как сообщает El Mundo Deportivo, у клуба не получается договориться с футболистами, интересы которых представляют Тьяго Сильва и Маркиньос.

Руководство коллектива предполагает, что из-за ситуации в мире может потерять около €240 млн.

Напомним, что правительство Франции приняло решение о запрете спортивных мероприятий до 1 сентября, из-за чего сезон футбольной Лиги 1 был завершён досрочно.

Ранее сообщалось, что во Франции рассматривают несколько вариантов итоговой турнирной таблицы.