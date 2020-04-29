Российские шахматисты сыграют в благотворительном турнире и помогут борьбе с коронавирусом
- РИА Новости
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Мероприятие состоится с 12 по 14 мая. В соревнованиях примут участие известные гроссмейстеры — Владимир Крамник, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Пётр Свидлер, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев, Александр Рязанцев.
Призовой фонд турнира будет распределён среди региональных больниц и медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией COVID-19. Ещё до старта шахматисты определят, как и какому именно медицинскому учреждению они будут помогать.
Ранее сообщалось, что Непомнящий уступил Карлсену в шестом туре шахматного онлайн-турнира.