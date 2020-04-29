Российские шахматисты сыграют в благотворительном турнире и помогут борьбе с коронавирусом

Федерация шахмат России проведёт благотворительный онлайн-турнир «Сборная — России».

Мероприятие состоится с 12 по 14 мая. В соревнованиях примут участие известные гроссмейстеры — Владимир Крамник, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Пётр Свидлер, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев, Александр Рязанцев.

Призовой фонд турнира будет распределён среди региональных больниц и медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией COVID-19. Ещё до старта шахматисты определят, как и какому именно медицинскому учреждению они будут помогать.

Ранее сообщалось, что Непомнящий уступил Карлсену в шестом туре шахматного онлайн-турнира.