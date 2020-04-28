В Португалии выразили готовность принять этап «Формулы-1» в июне

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Управляющий директор трассы «Алгарве» Паулу Пинейру выразил надежду на проведение гонки «Формулы-1» на своём автодроме в ближайшее время.
В Португалии выразили готовность принять этап «Формулы-1» в июне
  • Reuters

«Мы хотим провести гонку «Формулы-1». Думаю, во время пандемии у нас, наверное, наилучшая ситуация в Европе — в том числе из-за наличия большого количества отелей. В Португалии отличная трасса с множеством конфигураций. С точки зрения организации не должно быть проблем. Есть лишь экономические вопросы, но не проблемы с вирусом. Мы готовы провести первую гонку в начале июня, если потребуется. Я думаю, автодром откроется 1 мая», — цитирует Пинейру The Race.

Четыре конфигурации автодрома в Портимане соответствуют первой категории FIA, что позволяет проводить Гран-при. Трасса была построена в 2008 году, а на следующий год принимала предсезонные тесты «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что «Формула-1» хочет провести этап в Германии.

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