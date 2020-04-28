Кучаев: пока «Зенит» не стал чемпионом официально, не стоит про него так говорить

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Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о ситуации в Российской премьер-лиге (РПЛ), которая может быть завершена досрочно из-за пандемии коронавируса.
Кучаев: пока «Зенит» не стал чемпионом официально, не стоит про него так говорить
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я всегда придерживаюсь мнения, что пока «Зенит» официально не стал чемпионом, то не стоит про него так говорить. Каким бы ни был отрыв, «Зенит» просто ближе всех к чемпионству. Не нужно завершать чемпионат, поскольку ЦСКА находится в зоне еврокубков. Надо верить в себя и хотеть большего, а не довольствоваться пятой строчкой в турнирной таблице», — цитирует Кучаева Sport24.

«Зенит» за восемь туров до окончания чемпионата возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая ближайших преследователей на девять очков. ЦСКА идёт пятым, уступая лидеру 14 очков.

Ранее Самюэль Жиго рассказал, когда «Спартак» может вернуться к тренировкам.

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