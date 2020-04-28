Кучаев: пока «Зенит» не стал чемпионом официально, не стоит про него так говорить

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о ситуации в Российской премьер-лиге (РПЛ), которая может быть завершена досрочно из-за пандемии коронавируса.

«Я всегда придерживаюсь мнения, что пока «Зенит» официально не стал чемпионом, то не стоит про него так говорить. Каким бы ни был отрыв, «Зенит» просто ближе всех к чемпионству. Не нужно завершать чемпионат, поскольку ЦСКА находится в зоне еврокубков. Надо верить в себя и хотеть большего, а не довольствоваться пятой строчкой в турнирной таблице», — цитирует Кучаева Sport24.

«Зенит» за восемь туров до окончания чемпионата возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая ближайших преследователей на девять очков. ЦСКА идёт пятым, уступая лидеру 14 очков.

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