Хованцев признался, что так и не получил денег от СБР
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- РИА Новости
«Деньги, которые были мне должны с декабря. Хотелось бы их получить. Там не так мало», — заявил Хованцев в интервью изданию «Спорт день за днём».
Также специалист добавил, что если новый тренерский штаб сборной России не будет утверждён Министерством спорта, то он будет готов вернуться в команду.
Новым наставником национальной команды должен стать Валерий Польховский.
Ранее биатлонист Малышко заявил, что не намерен оставаться в спорте после завершения карьеры.