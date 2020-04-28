Хованцев признался, что так и не получил денег от СБР

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Бывший главный тренер мужской сборной России по биатлону Анатолий Хованцев признался, что так и не получил денег за последние три месяца своей работы от Союза биатлонистов России (СБР).
Хованцев признался, что так и не получил денег от СБР
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Деньги, которые были мне должны с декабря. Хотелось бы их получить. Там не так мало», — заявил Хованцев в интервью изданию «Спорт день за днём».

Также специалист добавил, что если новый тренерский штаб сборной России не будет утверждён Министерством спорта, то он будет готов вернуться в команду.

Новым наставником национальной команды должен стать Валерий Польховский.

Ранее биатлонист Малышко заявил, что не намерен оставаться в спорте после завершения карьеры.

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