Жиго: для «Спартака» будущее может быть только светлым

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Защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго верит, что клуб будет бороться за самые высокие места в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Жиго: для «Спартака» будущее может быть только светлым
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«У нас ощущение, что большинство гостевых матчей мы играем дома. Это невероятно. У нас прекрасные болельщики, они всегда поддерживают нас, хотя в последнее время у нас часто были трудные времена. И за это мы, футболисты, хотим отблагодарить их своей игрой на поле. После Лиги чемпионов «Спартаку» было непросто. Но сейчас у клуба новый вызов. Они хотят играть с большим количеством молодёжи, попытаться что-то построить в среднесрочной перспективе. Для такого клуба, как «Спартак», будущее может быть только светлым», — приводит слова Жиго Goal.com.

В настоящее время «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Жиго рассказал, когда «Спартак» может вернуться к тренировкам.

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