В РУСАДА планируют возобновить допинг-тестирование после майских праздников

Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что организация готовится возобновить допинг-тестирование после майских праздников.

«РУСАДА, изначально понимая, что первая треть мая окажется нерабочей, всё равно готовится к тому, чтобы возобновить тестирование. Сейчас мы приобретаем для инспекторов допинг-контроля специальные защитные костюмы. Есть регионы, где, в отличие от Москвы и Подмосковья, практически нет никаких ограничений. Наши инспекторы допинг-контроля живут не только в Москве, но и в других городах страны. Поэтому в благополучных регионах наши сотрудники могут возобновить тестирование с соблюдением всех указов и требований», — заявила ТАСС Пахноцкая.

Допинг-тестирование на территории России было приостановлено в связи с пандемией коронавируса.

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