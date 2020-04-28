В РУСАДА планируют возобновить допинг-тестирование после майских праздников

Короткая ссылка
Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что организация готовится возобновить допинг-тестирование после майских праздников.
В РУСАДА планируют возобновить допинг-тестирование после майских праздников
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«РУСАДА, изначально понимая, что первая треть мая окажется нерабочей, всё равно готовится к тому, чтобы возобновить тестирование. Сейчас мы приобретаем для инспекторов допинг-контроля специальные защитные костюмы. Есть регионы, где, в отличие от Москвы и Подмосковья, практически нет никаких ограничений. Наши инспекторы допинг-контроля живут не только в Москве, но и в других городах страны. Поэтому в благополучных регионах наши сотрудники могут возобновить тестирование с соблюдением всех указов и требований», — заявила ТАСС Пахноцкая.

Допинг-тестирование на территории России было приостановлено в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Ганус заявил, что спортсмены в изоляции перестали заполнять систему ADAMS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить