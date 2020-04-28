СМИ: УЕФА поручил федерациям предоставить планы возобновления чемпионатов до 25 мая

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) установил для национальных ассоциаций крайний срок для принятия решений о том, как они планируют завершить свой внутренний чемпионат в условиях пандемии коронавируса.
СМИ: УЕФА поручил федерациям предоставить планы возобновления чемпионатов до 25 мая
  • Reuters

Как сообщает Sky Sports, ассоциации — члены союза должны до 25 мая сообщить о планах по возобновлению своих внутренних соревнований, включая дату возобновления и формат турнира.

Все европейские клубные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии, были приостановлены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что УЕФА выделил национальным ассоциациям €236,5 млн для борьбы с последствиями коронавируса в их странах.

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