СМИ: УЕФА поручил федерациям предоставить планы возобновления чемпионатов до 25 мая
- Reuters
Как сообщает Sky Sports, ассоциации — члены союза должны до 25 мая сообщить о планах по возобновлению своих внутренних соревнований, включая дату возобновления и формат турнира.
Все европейские клубные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии, были приостановлены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что УЕФА выделил национальным ассоциациям €236,5 млн для борьбы с последствиями коронавируса в их странах.