СМИ: УЕФА поручил федерациям предоставить планы возобновления чемпионатов до 25 мая

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) установил для национальных ассоциаций крайний срок для принятия решений о том, как они планируют завершить свой внутренний чемпионат в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает Sky Sports, ассоциации — члены союза должны до 25 мая сообщить о планах по возобновлению своих внутренних соревнований, включая дату возобновления и формат турнира.

Все европейские клубные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии, были приостановлены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что УЕФА выделил национальным ассоциациям €236,5 млн для борьбы с последствиями коронавируса в их странах.