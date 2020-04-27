УЕФА выделил национальным ассоциациям €236,5 млн для борьбы с последствиями коронавируса в их странах

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Европейский футбольный союз (УЕФА) окажет финансовую помощь 55 своим членам в рамках программы HatTrick.
УЕФА выделил национальным ассоциациям €236,5 млн для борьбы с последствиями коронавируса в их странах
  • Reuters

«УЕФА хочет помочь своим ассоциациям ответить на вызов способами, какие будут уместны в их конкретных случаях. Мы решили выплатить каждой ассоциации до €4,3 млн за следующий сезон и остаток текущего, а также в рамках программы финансирования инвестиций. Эти деньги могут быть использованы на восстановление футбольного сообщества в том виде, в каком они посчитают нужным. Считаю, что мы приняли ответственное решение помочь, насколько это в наших силах. Горжусь единством, которое футбол демонстрирует в ходе всего текущего кризиса», — цитирует пресс-служба УЕФА президента организации Александра Чеферина.

Программа HatTrick направлена на покрытие издержек и целевое развитие конкретных областей футбола. В нынешней ситуации УЕФА разрешил ассоциациям самим определять, какие задачи требуют первоочередного решения.

Ранее гендиректор «Зенита» заявил, что выплаты УЕФА за участие игроков в матчах сборных помогут клубу.

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