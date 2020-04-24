Гендиректор «Зенита»: выплаты УЕФА за участие игроков в матчах сборных помогут клубу

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что выплаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за вклад в соревнования организации среди национальных сборных станут хорошей помощью для клуба.
Гендиректор «Зенита»: выплаты УЕФА за участие игроков в матчах сборных помогут клубу
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«Это хорошая помощь для нас. УЕФА учитывает сложную ситуацию, когда нет доходов от проведения игр. Я считаю, что это очень правильное и благородное решение. Это стандартная процедура, которая применяется к клубам, делегировавшим своих футболистов на соревнования, проводимые под эгидой УЕФА и ФИФА», — приводит слова Медведева ТАСС.

Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров, а «Зенит» занимал первое место.

Ранее Медведев заявил, что большинство спонсоров намерены продолжать сотрудничество с «Зенитом».

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