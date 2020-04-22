Медведев: большинство спонсоров намерены продолжать сотрудничество с «Зенитом»

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев ответил на вопрос о влиянии приостановки сезона на сотрудничество со спонсорами.
Медведев: большинство спонсоров намерены продолжать сотрудничество с «Зенитом»
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«Наличие такого стабильного партнёра с предсказуемым спросом и с гарантированной оплатой для авиакомпании тоже очень важно. Поэтому хочу подчеркнуть, что большинство наших спонсоров хоть и обеспокоены прерыванием чемпионата, но собираются продолжить с нами сотрудничество», — цитирует Медведева ТАСС.

Он также выразил надежду, что нынешний сезон удастся доиграть со зрителями на трибунах.

Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров, а «Зенит» занимал первое место.

Ранее Медведев высказал мнение о возможных датах возобновления РПЛ и сроках, необходимых игрокам для подготовки к играм. 

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