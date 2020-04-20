Гендиректор «Зенита»: тренеры считают, что за две-три недели футболисты могут войти в игровой тонус
- РИА Новости
«Возможные даты возобновления сезона отталкиваются от того плана действий, который есть у Ассоциации европейских клубов (ECA). Главное, чтобы они реализовались. Есть сроки для подготовки к сезону. Например, после локаутов в НХЛ давалось две недели на подготовку. Я разговаривал со многими тренерами и специалистами по физподготовке, они считают, что за две-три недели можно войти в игровой тонус», — приводит слова Медведева РИА Новости.
РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.
Ранее РПЛ назвала возможные даты возобновления чемпионата.