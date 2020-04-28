РУСАДА готовится частично возобновить допинг-тестирование после майских праздников
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- РИА Новости
«РУСАДА, изначально понимая, что первая треть мая, скорее всего, окажется опять нерабочей, всё равно готовится к тому, чтобы возобновить тестирование», — приводит ТАСС слова заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой.
Она отметила, что агентство закупает для допинг-инспекторов средства индивидуальной защиты.
«Есть регионы, где, в отличие от Москвы и Подмосковья, нет практически никаких ограничений. А ведь наши инспекторы допинг-контроля живут не только в Москве, но и в других городах страны. Поэтому в благополучных регионах наши сотрудники могут возобновить тестирование с соблюдением всех указов и требований. Нас прежде всего интересуют претенденты на участие в Олимпийских играх и других крупнейших спортивных мероприятиях», — добавила Пахноцкая.
Она подчеркнула, что перед началом работы все допинг-инспекторы будут протестированы на коронавирус.
РУСАДА с 27 марта приостановило допинг-тестирование в связи с пандемией коронавируса.
Ранее Юрий Ганус заявил, что спортсмены на изоляции перестали заполнять систему ADAMS.