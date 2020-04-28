Президент КХЛ об оттоке игроков в НХЛ: сейчас уезжают не ради денег

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказал мнение о причинах оттока игроков в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

«У нас не улица с односторонним движением. Многие возвращаются. В 2016-м уехали шесть человек, вернулись семь. Через год уехали девять, вернулись 13. В 2018-м — 10 и 11. Общий счёт в нашу пользу. В КХЛ приезжают хорошие игроки. Возьмите прошлый год: Киселевич, Ожиганов, Сошников. Миграция между лигами — естественный процесс. И сейчас она идёт нормально, а не как в 1990-е, когда все разбегались в поисках заработка. Сейчас уезжают не ради денег», — приводит слова Морозова РБК.

Он отметил, что сократить отток можно за счёт повышения конкуренции в КХЛ.

«Стратегия развития лиги именно на это и направлена», — добавил президент лиги.

Ранее Александр Крылов заявил, что не боится оттока игроков в НХЛ из-за ужесточения потолка зарплат в КХЛ.