Игнашевич назвал самых сильных игроков РПЛ

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Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич ответил на вопрос о том, кого он считает самыми сильными футболистами Российской премьер-лиги (РПЛ) на данный момент.
Игнашевич назвал самых сильных игроков РПЛ
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Самыми сильными игроками РПЛ на данный момент я считаю Артёма Дзюбу и Гжегожа Крыховяка», — написал Игнашевич в своём Instagram, отвечая на вопрос подписчиков.

В нынешнем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, 31-летний Дзюба принял участие в 28 матчах за «Зенит» и записал в свой актив 13 голов и десять голевых передач. На счету 30-летнего Крыховяка десять голов и пять голевых передач в 27 матчах за «Локомотив».

Ранее Александр Алаев заявил, что если РПЛ не будет доиграна, то чемпионом станет «Зенит».

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