Игнашевич назвал самых сильных игроков РПЛ
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- РИА Новости
«Самыми сильными игроками РПЛ на данный момент я считаю Артёма Дзюбу и Гжегожа Крыховяка», — написал Игнашевич в своём Instagram, отвечая на вопрос подписчиков.
В нынешнем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, 31-летний Дзюба принял участие в 28 матчах за «Зенит» и записал в свой актив 13 голов и десять голевых передач. На счету 30-летнего Крыховяка десять голов и пять голевых передач в 27 матчах за «Локомотив».
Ранее Александр Алаев заявил, что если РПЛ не будет доиграна, то чемпионом станет «Зенит».