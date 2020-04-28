Игнашевич назвал самых сильных игроков РПЛ

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич ответил на вопрос о том, кого он считает самыми сильными футболистами Российской премьер-лиги (РПЛ) на данный момент.

«Самыми сильными игроками РПЛ на данный момент я считаю Артёма Дзюбу и Гжегожа Крыховяка», — написал Игнашевич в своём Instagram, отвечая на вопрос подписчиков.

В нынешнем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, 31-летний Дзюба принял участие в 28 матчах за «Зенит» и записал в свой актив 13 голов и десять голевых передач. На счету 30-летнего Крыховяка десять голов и пять голевых передач в 27 матчах за «Локомотив».

Ранее Александр Алаев заявил, что если РПЛ не будет доиграна, то чемпионом станет «Зенит».