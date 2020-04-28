Тренер сомневается, что успехи Фёдора Емельяненко обусловлены талантом

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Тренер легендарного российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко Сергей Чесников выразил мнение, что успехи Последнего Императора в спорте не являются следствием большого таланта атлета.
Тренер сомневается, что успехи Фёдора Емельяненко обусловлены талантом
  • РИА Новости

«Если бы это был талант, то он бы проявился лет в 12. Такие вещи показываются в этом возрасте. Фёдор на тот момент не показывал ничего выдающегося», — цитирует Чесникова «Матч ТВ».

Другой наставник Емельяненко Владимир Воронов заявил, что Фёдор был необычайно трудолюбивым спортсменом. При этом он согласился со своим коллегой, что боец стал «раскрываться» ближе к армии.

Фёдор Емельяненко провёл 45 боёв, в 39 из которых одержал победу (30 — досрочно), а в оставшихся шести потерпел поражения (все — досрочно). В последнем поединке он нокаутировал экс-чемпиона UFC Куинтона Рэмпейджа Джексона.

Ранее президент промоушена Bellator Скотт Кокер сообщил, что поединок Фёдора Емельяненко в России, который планировалось провести осенью 2020 года, перенесён на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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