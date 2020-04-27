Глава Bellator сообщил о переносе боя Фёдора Емельяненко на 2021 год

Президент промоушена Bellator Скотт Кокер сообщил, что поединок Фёдора Емельяненко в России, который планировалось провести осенью 2020 года, перенесён на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Ситуация с коронавирусом поменяла все наши планы. Бой Фёдора будет перенесён. Мы хотели организовать его осенью, но теперь наш график сдвинут на четыре-пять месяцев. План был в том, чтобы дебютировать в России с шоу, которое возглавит Фёдор. Но теперь я хочу обратиться к фанатам и попросить их запастись терпением. Мы постараемся всё организовать до мая следующего года», — приводит слова Кокера MMA Junkie.

Последний на данный момент поединок Емельяненко провёл в декабре 2019 года. Тогда он нокаутировал Куинтона Джексона. В общей сложности в активе 43-летнего россиянина 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах.

Ранее Кокер заявил, что Емельяненко всё ещё опасен.