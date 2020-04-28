Экс-чемпион мира по боксу Проводников может возобновить карьеру в конце 2020 года

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Экс-чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Руслан Проводников может выйти на ринг в конце 2020 года.
Экс-чемпион мира по боксу Проводников может возобновить карьеру в конце 2020 года
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Как заявил ТАСС менеджер Вадим Корнилов, его клиенту Руслану Проводникову поступило предложение возобновить карьеру. На данный момент рассматривается вариант провести поединок в конце 2020 года.

При этом Корнилов отметил, что на данный момент не готов давать детальные комментарии на данный счёт.

За свою профессиональную карьеру Проводников провёл 30 поединков, одержал 25 побед (18 — досрочно) и потерпел пять поражений. На данный момент последний поединок Руслана состоялся в 2016 году. В июне он уступил единогласным решением судей Джону Молине-младшему и упустил возможность выиграть вакантный титул WBO.

Ранее бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Олег Маскаев заявил, что готов сразиться с Майком Тайсоном.

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