Маскаев: конечно, я вышел бы против Тайсона

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Олег Маскаев прокомментировал слова генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва об организации его поединка с бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном.
Маскаев: конечно, я вышел бы против Тайсона
  • РИА Новости

«Может, что-то закрутится там, здесь — и действительно бой организуется. Конечно, я вышел бы против Майка, а кто бы не вышел?! Но надо подготовиться, конечно, лагерь пройти месяца два. Я не буду говорить, что я его нокаутирую или что-то такое. Только бог знает, как может сложиться наш бой сейчас», — приводит слова Маскаева «Спорт-Экспресс».

51-летний Москаев выступал на профессиональном ринге с 1993 по 2013 год. На его счету 39 побед (28 — нокаутом) и семь поражений. Был чемпионом мира по версии WBC с 2006 по 2008 год.

53-летний Тайсон провёл свой последний поединок на профессиональном ринге летом 2005 года. В общей сложности он провёл 58 боёв, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка были признаны несостоявшимися.

Ранее сообщалось, что Кремлёв готов организовать бой Маскаева и Тайсона.

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