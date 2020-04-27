Кремлёв готов организовать бой Маскаева и Тайсона

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил о готовности организовать поединок между экс-чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Олегом Маскаевым и бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном.

«Я бы с радостью организовал такой бой, чтобы деньги пошли на благотворительность, на помощь детям. Если будет так, то мы готовы этот бой организовать и обоим боксёрам сказать огромное спасибо. Это был бы ветеранский бой во благо подрастающего поколения. Эту идею я приветствую и готов полностью поддержать», — приводит слова Кремлёва «Спорт-Экспресс».

53-летний Тайсон провёл свой последний поединок на профессиональном ринге летом 2005 года. В общей сложности он провёл 58 боёв, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка были признаны несостоявшимися.

51-летний Москаев выступал на профессиональном ринге с 1993 по 2013 год. На его счету 39 побед (28 — нокаутом) и семь поражений. Был чемпионом мира по версии WBC с 2006 по 2008 год.

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