Кремлёв готов организовать бой Маскаева и Тайсона

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил о готовности организовать поединок между экс-чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Олегом Маскаевым и бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном.
Кремлёв готов организовать бой Маскаева и Тайсона
  • РИА Новости

«Я бы с радостью организовал такой бой, чтобы деньги пошли на благотворительность, на помощь детям. Если будет так, то мы готовы этот бой организовать и обоим боксёрам сказать огромное спасибо. Это был бы ветеранский бой во благо подрастающего поколения. Эту идею я приветствую и готов полностью поддержать», — приводит слова Кремлёва «Спорт-Экспресс».

53-летний Тайсон провёл свой последний поединок на профессиональном ринге летом 2005 года. В общей сложности он провёл 58 боёв, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка были признаны несостоявшимися.

51-летний Москаев выступал на профессиональном ринге с 1993 по 2013 год. На его счету 39 побед (28 — нокаутом) и семь поражений. Был чемпионом мира по версии WBC с 2006 по 2008 год.

Ранее Дэвид Хэй назвал бой, ради которого готов вернуться на ринг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить