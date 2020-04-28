Булыкин пошутил о своём времяпровождении в самоизоляции

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Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от пребывания в самоизоляции во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Булыкин пошутил о своём времяпровождении в самоизоляции
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Сегодня прошёл месяц в самоизоляции! 7 км в день пешком, без мяса, молочного и мучного. Ем свежие овощи, фрукты и готовлю дома каждый день. Пью два литра чистой воды ежедневно. Перемены просто потрясающие! Чувствую себя прекрасно! Ноль алкоголя. Здоровая безглютеновая диета без кофеина и часовая домашняя тренировка, занимаюсь йогой каждый день. Научился медитировать! Сбросил 9 кг и увеличил мышечную массу. Осваиваю новую профессию удалённо! Осваиваю второй иностранный язык. P. S. Понятия не имею, кто это написал, но я так горжусь этим человеком, что решил скопировать и выложить», — написал Булыкин в своём Instagram.

40-летний экс-форвард официально завершил карьеру в марте 2016 года. В его активе выступления за московские «Локомотив» и «Динамо», немецкие «Байер» и «Фортуну», бельгийский «Андерлехт», нидерландские «АДО Ден Хааг», «Аякс» и «Твенте», а также нижегородскую «Волгу».

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба рассказал о тренировках во время карантина.

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