«Чикаго» уволил Макдоно с поста президента клуба

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» объявил об увольнении Джона Макдоно с поста президента.
«Чикаго» уволил Макдоно с поста президента клуба
  • © nhl.com/blackhawks

«Каким бы трудным это решение ни было, мы считаем, что оно правильное и благоприятно повлияет на будущее клуба. Для успешной работы организации как на льду, так и вне его требуется новый подход», — говорится в заявлении клуба.

Временно исполнять обязанности президента будет вице-президент клуба Дэниел Виртц.

66-летний Макдоно занял пост президента «Чикаго» в 2007 году, а в 2011-м начал также исполнять обязанности генерального директора. За время его работы клуб трижды завоевал Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что НХЛ и профсоюз игроков начали переговоры о возобновлении сезона.

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