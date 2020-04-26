СМИ: НХЛ и профсоюз игроков начали переговоры о возобновлении сезона

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков приступили к переговорам по поводу возобновления нынешнего сезона.

Как сообщает New York Post, за последние три дня было проведено несколько видеоконференций, в которых со стороны НХЛ принимали участие комиссионер лиги Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, а также вице-президенты Колин Кэмпбелл и Стив Петрос. Со стороны профсоюза в переговорах приняли участие глава Дон Фер, а также Мэтью Шнайдер, Дон Завело и Стив Уэбб. Кроме того, в видеоконференциях участвовали хоккеисты Джон Таварес, Коннор Макдэвид, Джеймс ван Римсдайк и Рон Хэйнси.

Отмечается, что в большей степени обсуждалась концепция возобновления сезона. Кроме того, в качестве главных кандидатов на проведение оставшихся матчей сезона рассматриваются Торонто и Коламбус.

Сезон НХЛ, как и большинство спортивных соревнований в мире, был прерван из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что тренировочные лагеря клубов НХЛ откроются 1 июня.