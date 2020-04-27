Мораес: Ян рассматривался как замена Алду на бой с Сехудо, но он не смог получить визу

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Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марлон Мораес заявил, что россиянин Пётр Ян мог получить титульный бой в легчайшем весе с действующим обладателем титула, американцем Генри Сехудо.
Мораес: Ян рассматривался как замена Алду на бой с Сехудо, но он не смог получить визу
  • Reuters

«Я большой фанат Доминика Круза, но ему не удаётся выступать стабильно. Он не может избегать травм. Парень заслуживает титульный бой. Я слышал, что Пётр Ян рассматривался промоушеном в качестве замены Алду, но не сумел получить визу в США. Почему бы не дать шанс Доминику Крузу? У него громкое имя. Здорово для нашей весовой категории, что он вернулся. Надеюсь, он сможет избежать травм», — цитирует Мораеса BJPenn

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо должен был драться с бразильцем Жозе Алду, однако из-за проблем с визой его заменил экс-чемпион Доминик Круз. Бой пройдёт 9 мая на турнире UFC 249.

Ранее бразильский боец UFС Оливейра выразил сомнение, что бой Нурмагомедова с Фергюсоном когда-либо состоится.

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