Бразильский боец UFС Оливейра не верит, что бой Нурмагомедова с Фергюсоном когда-либо состоится

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Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Чарльз Оливейра считает, что бой между чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул Тони Фергюсоном никогда не состоится.
Бразильский боец UFС Оливейра не верит, что бой Нурмагомедова с Фергюсоном когда-либо состоится
  • Reuters

«Бой Нурмагомедова против Тони Фергюсона никогда не состоится. У них всегда что-то встаёт на пути. На этот раз помешал коронавирус. У Фергюсона сейчас всё хорошо в жизни, он побеждает всех своим уникальным стилем. Джастину Гэтжи будет трудно против него. Фергюсон готовился к бою против чемпиона, а Гэтжи вообще не тренировался. Но теперь у него есть немного времени. К тому же у Джастина крепкие кулаки и мощный удар. Но я всё равно думаю, что победит Фергюсон», — приводит слова Оливейры MMA Fighting.

Поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи состоится 9 мая на турнире UFC 249.

Ранее экс-чемпион UFC оценил шансы Конора Макгрегора в реванше с Нурмагомедовым.

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