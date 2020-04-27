Экс-чемпион UFC: мне не нравятся шансы Макгрегора в реванше с Нурмагомедовым
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«Макгрегор победил бы Тони Фергюсона. Но я хочу увидеть поединок Конора с Джастином Гэтжи. Хотя я и не уверен, что он сможет победить Гэтжи, я хочу видеть их бой. Мне не нравятся шансы Макгрегора в бою с Хабибом Нурмагомедовым. Это не подходящий стиль боя для него. Я не думаю, что у него достаточно опыта, чтобы победить Хабиба», — цитирует Альвареса bjpenn.com.
9 мая на турнире UFC 249 состоится бой за временный титул в лёгком весе между Фергюсоном и Гэтжи.
Ранее Уайт назвал кард UFC 249 лучшим за всю историю организации.