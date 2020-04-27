Экс-чемпион UFC: мне не нравятся шансы Макгрегора в реванше с Нурмагомедовым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Эдди Альварес считает, что экс-обладателю двух титулов организации Конору Макгрегору не удастся взять реванш в поединке с действующим владельцем пояса в лёгком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.

«Макгрегор победил бы Тони Фергюсона. Но я хочу увидеть поединок Конора с Джастином Гэтжи. Хотя я и не уверен, что он сможет победить Гэтжи, я хочу видеть их бой. Мне не нравятся шансы Макгрегора в бою с Хабибом Нурмагомедовым. Это не подходящий стиль боя для него. Я не думаю, что у него достаточно опыта, чтобы победить Хабиба», — цитирует Альвареса bjpenn.com.

9 мая на турнире UFC 249 состоится бой за временный титул в лёгком весе между Фергюсоном и Гэтжи.

Ранее Уайт назвал кард UFC 249 лучшим за всю историю организации.